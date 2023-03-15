Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.1

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2023.1, приуроченный к десятилетию существования проекта. Дистрибутив создан на основе Debian и предназначен для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 459 МБ, 3 ГБ и 3.9 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

Предложена новая специализированная сборка Kali Purple (3.4 ГБ), включающая подборку платформ и инструментариев для организации защиты от атак. В состав включены пакеты для выявления вторжений, защиты сетей, реагирования на инциденты и восстановления после атак, такие как система индексации сетевого трафика Arkime, системы обнаружения атак Suricata и Zeek, сканер безопасности GVM (Greenbone Vulnerability Management), анализатор данных Cyberchef, система обнаружения угроз Elasticsearch SIEM, система реагирования на инциденты TheHive и анализатор трафика Malcolm.

Обновлена тема оформления и загрузочная заставка.

Пользовательские окружения обновлены до Xfce 4.18 и KDE Plasma 5.27.

В настройках ядра отключено ограничение доступа к привилегированным сетевым портам (для прикрепления к портам с номерами до 1024 больше не нужен root). Сняты ограничения на запуск dmesg.

Добавлена поддержка репозитория non-free-firmware, развиваемого для Debian 12.

В состав включены новые утилиты: Arkime CyberChef DefectDojo Dscan Kubernetes-Helm PACK2 Redeye Unicrypto

Обновлено окружение для мобильных устройств на базе платформы Android — NetHunter, с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard — эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии добавлена поддержка устройств Motorola X4 c LineageOS 20, Samsung Galaxy S20 FE 5G и OneUI 5.0 (Android 13) LG V20 c LineageOS 18.1.

Источник: opennet.ru