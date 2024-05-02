Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 12.0

Представлен выпуск проекта LibreELEC 12.0, развивающего форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 2/3/4/5, различные устройства на чипах Rockchip, Allwinner, NXP и Amlogic). Размер сборки для архитектуры x86_64 — 247 МБ.

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива «всё просто работает», для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии — в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешать или запрещать автоматическую установку обновлений. Также предоставляются такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

В новом выпуске:

Поставляемый в составе медиацентр Kodi обновлён до версии 21.0.

Стабилизирована поддержка платы Raspberry Pi 5 и улучшена работа на платах Rasberry Pi 4. Добавлены 64-разрядные сборки для Rasberry Pi 4 и 5.

Обновлены версии пакетов, например, mesa 24.0.6, Python 3.11.9, samba 4.20.0, pipewire 1.0.4, systemd 255, ядро Linux 6.6.

Для архитектуры x86_64 помимо основной сборки с новыми графическим стеком GBM (Generic Buffer Management) и V4L2, таким же как в сборках для ARM-плат и поддерживающим HDR на системах с новыми GPU AMD и Intel, добавлена отдельная сборка Generic-legacy для старого оборудования с видеокартами NVIDIA, в которой используется старый графический стек на основе X11, применявшийся в ветках LibreELEC 7-10.

Возобновлена поддержка устройств на чипах Amlogic S905, S905X/D и S912, для которых обеспечена поддержка ускорения воспроизведения видео в форматах H264 и HEVC, добавлена поддержка HDR для HEVC и VP9.

Источник: opennet.ru