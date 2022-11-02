Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U3

Представлен выпуск TrueNAS CORE 13.0-U3, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage), продолжающего развитие проекта FreeNAS. TrueNAS CORE 13 основан на кодовой базе FreeBSD 13, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 990МБ (x86_64). Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD.

Основные изменения:

Добавлен новый Cloud Sync провайдер Storj для синхронизации данных через облачные сервисы.

В web-интерфейс и сервер ключей добавлена поддержка платформы iXsystems R50BM.

Обновлён плагин для системы резервного копирования Asigra.

Обновлена утилита rsync.

Реализация сетевого SMB-хранилища обновлена до выпуска Samba 4.15.10.

В библиотеку libzfsacl добавлена функция для преобразования ZFS ACL в строковый формат.

Источник: opennet.ru