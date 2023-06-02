Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5

Представлен выпуск TrueNAS CORE 13.0-U5, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage), продолжающего развитие проекта FreeNAS. TrueNAS CORE 13 основан на кодовой базе FreeBSD 13, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 1 ГБ (x86_64). Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD.
Основные изменения:
- Реализована возможность определения в таблицах ACPI флага ‘unarmed’ (только для чтения) для памяти NVDIMM.
- Добавлена отладочная возможность сохранения вывода утилиты mprutil для всех подключённых HBA (Host Bus Adapter).
- При формировании ответа SMB2 AAPL readirattr обеспечена возможность прямого чтения расширенных атрибутов файлов.
- Добавлена возможность показа статистики об операциях NVDIMM.
- Для NVDIMM Micron 16GB 2666 предоставлена новая версия прошивки.
- Устранено около 60 ошибок, среди прочего связанных с работой NFS, SMB и репликации.
Источник: opennet.ru