Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS CORE 13.0-U5

Представлен выпуск TrueNAS CORE 13.0-U5, дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS, Network-Attached Storage), продолжающего развитие проекта FreeNAS. TrueNAS CORE 13 основан на кодовой базе FreeBSD 13, отличается интегрированной поддержкой ZFS и возможностью управления через веб-интерфейс, построенный с использованием Python-фреймворка Django. Для организации доступа к хранилищу поддерживается FTP, NFS, Samba, AFP, rsync и iSCSI, для повышения надежности хранения может применяться программный RAID (0,1,5), для авторизации клиентов реализована поддержка LDAP/Active Directory. Размер iso-образа 1 ГБ (x86_64). Параллельно развивается дистрибутив TrueNAS SCALE, использующий Linux вместо FreeBSD.

Основные изменения:

Реализована возможность определения в таблицах ACPI флага ‘unarmed’ (только для чтения) для памяти NVDIMM.

Добавлена отладочная возможность сохранения вывода утилиты mprutil для всех подключённых HBA (Host Bus Adapter).

При формировании ответа SMB2 AAPL readirattr обеспечена возможность прямого чтения расширенных атрибутов файлов.

Добавлена возможность показа статистики об операциях NVDIMM.

Для NVDIMM Micron 16GB 2666 предоставлена новая версия прошивки.

Устранено около 60 ошибок, среди прочего связанных с работой NFS, SMB и репликации.

Источник: opennet.ru