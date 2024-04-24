Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.04

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS SCALE 24.04, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian (ранее выпускаемые продукты данной компании, в том числе TrueOS, PC-BSD, TrueNAS и FreeNAS, основывались на FreeBSD). Как и TrueNAS CORE (FreeNAS), TrueNAS SCALE может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.5 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.

Редакция TrueNAS SCALE на базе Linux теперь является основной, а ветка TrueNAS CORE на базе FreeBSD переведена в режим сопровождения, в котором планируют ещё много лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью. Новые возможности и новые версии компонентов будут развиваться только в ветке TrueNAS SCALE. TrueNAS SCALE является не единственным вариантом FreeNAS на базе Linux — в 2009 году от FreeNAS отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

Из особенностей TrueNAS SCALE отмечается возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционировался как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масшатабируемости, TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Kubernetes, или в виртуальных машинах на базе KVM.

В новой версии:

Обновлены версии ядра Linux 6.6.20, OpenZFS 2.2.3 и драйвера NVIDIA 545.23.08. Пакетная база синхронизирована с Debian 12.

Предложены новые страницы для отслеживания состояния сеансов SMB и NFS, и управления ими.

Добавлен интерфейс для просмотра логов аудита, связанных с работой SMB-клиентов, действиями с учётными записями и авторизацией.

В обрабатываемые через LDAP поля с учётными записями добавлена поддержка конфигураций на базе централизованной системы для идентификации пользователей FreeIPA.

Добавлена поддержка изолированных окружений SCALE Sandboxes, напоминающих LXC-контейнеры в Linux и jail-окружения во FreeBSD.

Предложен режим разработчика (Developer mode) для тонкой настройки TrueNAS.

Добавлен новый сводный виджет (Dashboard) для мониторинга и быстрого выполнения действий, связанных с резервным копированием.

Добавлен интерфейс Netdata (Reporting > Netdata) для анализа производительности системы.

Переработаны формы для создания разделов совместного доступа.

Переработана форма для создания резервных копий в облачных хранилищах.

В ZFS обновлена реализация адаптивного кэша ARC (Adaptive Replacement Cache), повышающего производительность операций чтения.

Добавлены новые уровни привилегий для делегирования пользователям отдельных полномочий администратора.

Повышена производительность работы с разделами SMB, содержащими большое число файлов.

Добавлена поддержка импорта данных в SMB-раздел из внешних систем, используя систему синхронизации файлов Syncthing.

Повышен контроль за качеством. Выпуск TrueNAS SCALE 24.04 отмечен как наиболее стабильный релиз в истории проекта.

Источник: opennet.ru