Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.9

Доступен выпуск проекта EndeavourOS 22.9, пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 1.9 ГБ (x86_64, отдельно развивается сборка для ARM). В новом выпуске обновлены версии пакетов, в том числе предложены ядро Linux 5.19.7, инсталлятор Calamares 3.2.61, Firefox 104.0.2, Mesa 22.1.7, Xorg-Server 21.1.4, nvidia-dkms 515.65.01, GRUB 2.06.

Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, KDE Plasma, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.