Выпуск дистрибутива EndeavourOS 24.04

Представлен выпуск проекта EndeavourOS 24.04, пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Размер установочного образа 2.7 ГБ (x86_64).

Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом KDE по умолчанию и возможностью установить из репозитория один из типовых рабочих столов на основе Mate, LXQt, Cinnamon, Xfce, GNOME, Budgie, а также мозаичных оконных менеджеров i3, BSPWM и Sway. Ведётся работа по добавлению поддержи оконных менеджеров Qtile и Openbox, рабочих столов UKUI, LXDE и Deepin. Одним из разработчиков проекта развивается собственный оконный менеджер Worm.

В новой версии:

В инсталлятор и Live-окружение добавлена поддержка использования среды рабочего стола KDE Plasma 6. В Live-окружении для запуска KDE используется X11, а в стационарных установках по умолчанию задействован Wayland, но оставлена опция для запуска с использованием X11.

Инсталлятор обновлён до версии Calamares 3.3.5.

Обновлены версии ядра Linux 6.8.7, Firefox 125.0.1, Mesa 24.0.5, драйверов NVIDIA 550.76, Xorg-server 21.1.13.

Прекращено формирование сборок для ARM-плат.

Для систем с видеокартами NVIDIA вместо пакета Nvidia-dkms задействованы пакеты с обычными проприетарными драйверами NVIDIA.

При выборе опции «replace partition» обеспечено корректное создание EFI-раздела.

В состав Live-образа возвращён редактор дисковых разделов Gparted, в дополнение к ранее применявшемуся KDE-приложению partitionmanager, в котором отсутствуют некоторые востребованные возможности.

В пакетах Welcome updater и eos-bash-shared по умолчанию задействован GNOME Terminal при использовании GNOME и xterm при использовании остальных окружений.

Из базовой поставки удалено приложение для вывода уведомлений о наличии обновлений.

Источник: opennet.ru