Выпуск дистрибутива EuroLinux 8.7, совместимого с RHEL

Состоялся релиз дистрибутива EuroLinux 8.7, подготовленного путём пересборки исходных текстов пакетов дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.7 и полностью бинарно совместимого с ним. Изменения сводятся к ребрендингу и удалению специфичных для RHEL пакетов, в остальном дистрибутив полностью аналогичен RHEL 8.7. Для загрузки подготовлены установочные образы, размером 12 ГБ (appstream) и 1.7 ГБ. Дистрибутив в том числе может использоваться для замены ветки CentOS 8, сопровождение которой прекращено в конце 2021 года.

Сборки EuroLinux распространяются как по платной подписке, так и бесплатно. Оба варианта идентичны, формируются одновременно, включают полный набор системных возможностей и позволяют получать обновления. Отличия платной подписки сводятся к предоставлению услуг технической поддержки, доступу к файлам errata и возможности использования дополнительных пакетов, включающих средства для балансировки нагрузки, обеспечения высокой доступности и создания надёжных хранилищ.



Источник: opennet.ru