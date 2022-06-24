Выпуск дистрибутива KaOS 2022.06

Представлен выпуск KaOS 2022.06, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.9 ГБ).

В новом выпуске:

Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.25, KDE Frameworks 5.95, KDE Gear 22.04.2 и Qt 5.15.5 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.3.1).

На экраны входа и блокировки системы интегрирована виртуальная клавиатура.

Обновлены версии пакетов, в том числе Glibc 2.35, GCC 11.3.0, Binutils 2.38, DBus 1.14.0, Systemd 250.7, Nettle 3.8. Ядро Linux обновлено до выпуска 5.17.15.

Инсталлятор Calamares обновлён до ветки 3.3, в которой улучшена установка на шифрованные разделы. Во время установки пакетов предоставлена возможность просмотра слайдшоу с обзором дистрибутива или просмотра лога установки.

Для управления беспроводными соединениями вместо wpa_suplicant задействован фоновый процесс IWD.

Источник: opennet.ru