Выпуск дистрибутива KaOS 2022.10

Представлен выпуск KaOS 2022.10, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.9 ГБ).
В новом выпуске:
- Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.25.90, KDE Frameworks 5.78, KDE Gear 22.08.1 и Qt 5.15.6 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.4). Улучшена поддержка Wayland.
- Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.19.13, Gawk 5.2.0, Bash 5.2, Systemd 251.5, DBus 1.14.4, Git 2.38.0, Mesa 22.1.7, Texlive 2022, Openssh 9.1, Libssh 0.10.4, ZFS 2.1.6.
- На сборку с Qt6 переведены Obs-studio и Avidemux.
- Для создания образов initramfs задействован Dracut вместо mkinitcpio.
- Обновлён инсталлятор Calamares. Добавлена виртуальная клавиатура, позволяющая управлять установкой системы на устройствах без клавиатуры. Предоставлена возможность выбора звукового сервера PulseAudio или Pipewire (по умолчанию). Полностью переделано слайд-шоу, показываемое во время установки.
Предоставлена опция для использования в разделах устанавливаемой системы ФС ZFS.
Источник: opennet.ru