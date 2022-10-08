Выпуск дистрибутива KaOS 2022.10

Представлен выпуск KaOS 2022.10, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.9 ГБ).

В новом выпуске:

Компоненты рабочего стола обновлены до KDE Plasma 5.25.90, KDE Frameworks 5.78, KDE Gear 22.08.1 и Qt 5.15.6 c патчами от проекта KDE (в поставку также входит Qt 6.4). Улучшена поддержка Wayland.

Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.19.13, Gawk 5.2.0, Bash 5.2, Systemd 251.5, DBus 1.14.4, Git 2.38.0, Mesa 22.1.7, Texlive 2022, Openssh 9.1, Libssh 0.10.4, ZFS 2.1.6.

На сборку с Qt6 переведены Obs-studio и Avidemux.

Для создания образов initramfs задействован Dracut вместо mkinitcpio.

Обновлён инсталлятор Calamares. Добавлена виртуальная клавиатура, позволяющая управлять установкой системы на устройствах без клавиатуры. Предоставлена возможность выбора звукового сервера PulseAudio или Pipewire (по умолчанию). Полностью переделано слайд-шоу, показываемое во время установки. Предоставлена опция для использования в разделах устанавливаемой системы ФС ZFS.

Источник: opennet.ru