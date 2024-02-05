Выпуск дистрибутива KaOS 2024.01, укомплектованный KDE Plasma 6-RC2

Опубликован выпуск KaOS 2024.01, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.3 ГБ).

Особенности KaOS:

На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию вместо Calligra задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.

В новой версии:

Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.6.1 и предварительных выпусков пользовательского окружения KDE Plasma 6-RC2, библиотек KDE Frameworks 6-RC2 и коллекции приложений KDE Gear 6-RC2. Для приложений, которые ещё не портированы на технологии KDE 6, в состав включены пакеты с библиотеками KDE Frameworks 5. Поставка KDE Plasma 5 прекращена.

Экран входа в систему переведён на использование дисплейного менеджера SDDM 0.20.0, в котором реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland в SDDM задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.6, LLVM/Clang 17.0.6, FFmpeg 6, Boost 1.83.0/ICU 74.1, Systemd 254.9, Python 3.10.13, Util-Linux 2.39.3, IWD 2.13, MariaDB 11 и PostgreSQL 16.

Источник: opennet.ru