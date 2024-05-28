Выпуск дистрибутива KaOS 2024.05

Опубликован выпуск KaOS 2024.05, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.4 ГБ).
Особенности KaOS:
- На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.
- Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.
- В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.
- Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
- По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
- Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.
- На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM 0.20.0, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.
- В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.
В новой версии:
- Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.7.1, пользовательского окружения KDE Plasma 6.0.5, библиотек KDE Frameworks 6.2.0 и коллекции приложений KDE Gear 24.05.
- Добавлена поддержка файловой системы Bcachefs, утилиты для которой доступны в репозитории через пакет bcachefs-tools. Для разбивки разделов с Bcachefs можно использовать KDE Partition Manager.
- В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован новый бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).
- Из базовой поставки исключены драйверы KMS (Kernel Mode Setting) для некоторых видеокарт, что позволило высвободить 700 МБ свободного пространства в ISO-образе.
- Из репозиториев удалена библиотека GTK2. Последним значительным приложением, завязанным на GTK2, оставался звуковой редактор Ardour, который начиная с версии 8.4.0 перешёл на использование своего внутреннего форка GTK.
- Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.8, Python 3.11, Glib2 2.80 Systemd 253.19, OpenFS 2.2.4, KMod 32, OpenSSL 3.3, FFMpeg 6.1, OpenJDK 17 и Mesa 24.0.7.
- Для просмотра логов задействован графический интерфейс Kjournald.
- На Qt6 и KDE Frameworks 6 переведены приложения Gcompris, Calligra, KWave и Kaffeine.
- В состав включено приложение для ведения заметок Marknote, интегрируемое с KDE Plasma 6.
- В инсталляторе Calamare обновлена страница настройки часового пояса и параметров локализации.
Источник: opennet.ru