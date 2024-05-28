Выпуск дистрибутива KaOS 2024.05

Опубликован выпуск KaOS 2024.05, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.4 ГБ).

Особенности KaOS:

На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.

Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.

В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.

На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM 0.20.0, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.

В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

В новой версии:

Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.7.1, пользовательского окружения KDE Plasma 6.0.5, библиотек KDE Frameworks 6.2.0 и коллекции приложений KDE Gear 24.05.

Добавлена поддержка файловой системы Bcachefs, утилиты для которой доступны в репозитории через пакет bcachefs-tools. Для разбивки разделов с Bcachefs можно использовать KDE Partition Manager.

В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован новый бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).

Из базовой поставки исключены драйверы KMS (Kernel Mode Setting) для некоторых видеокарт, что позволило высвободить 700 МБ свободного пространства в ISO-образе.

Из репозиториев удалена библиотека GTK2. Последним значительным приложением, завязанным на GTK2, оставался звуковой редактор Ardour, который начиная с версии 8.4.0 перешёл на использование своего внутреннего форка GTK.

Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.8, Python 3.11, Glib2 2.80 Systemd 253.19, OpenFS 2.2.4, KMod 32, OpenSSL 3.3, FFMpeg 6.1, OpenJDK 17 и Mesa 24.0.7.

Для просмотра логов задействован графический интерфейс Kjournald.

На Qt6 и KDE Frameworks 6 переведены приложения Gcompris, Calligra, KWave и Kaffeine.

В состав включено приложение для ведения заметок Marknote, интегрируемое с KDE Plasma 6.

В инсталляторе Calamare обновлена страница настройки часового пояса и параметров локализации.

Источник: opennet.ru