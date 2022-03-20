Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5

Спустя два года с момента прошлого выпуска опубликован релиз альтернативной сборки дистрибутива Linux Mint — Linux Mint Debian Edition 5, выполненной на основе пакетной базы Debian (классический Linux Mint базируется на пакетной базе Ubuntu). Кроме использования пакетной базы Debian, важным отличием LMDE от Linux Mint является постоянный цикл обновления пакетной базы (модель непрерывных обновлений: частичный роллинг-релиз, semi-rolling release), при котором обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ.

Дистрибутив доступен в виде установочных iso-образов с десктоп-окружением Cinnamon. В поставку LMDE включено большинство улучшений классического релиза Linux Mint 20.3, в том числе оригинальные разработки проекта (менеджер обновлений, конфигураторы, меню, интерфейс, системные GUI-приложения). Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux 11, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint.

LMDE ориентирован на более технически грамотных пользователей и предоставляет более новые версии пакетов. Целью развития LMDE является проверка того, что Linux Mint сможет продолжить существовать в том же виде даже в случае прекращения разработки Ubuntu. Кроме того, LMDE помогает проверять развиваемые проектом приложения на предмет их полноценной работы в системах, отличных от Ubuntu.