Выпуск дистрибутива MX Linux 21.1

Состоялся релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21.1, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.9 ГБ (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.3. Обновлены версии приложений. Ядро Linux обновлено до версии 5.16. В основной состав возвращена программа для управления дисками Disk-manager. Добавлена утилита mx-samba-config для настройки доступа к файловым хранилищам при помощи samba/cifs. Улучшена работа инсталлятора.