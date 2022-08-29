Выпуск дистрибутива MX Linux 21.2

Представлен релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21.2, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (1.8 ГБ, x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки (2.4 ГБ) с рабочим столом KDE и минималистичные сборки (1.4 ГБ) с оконным менеджером fluxbox.

В новом выпуске: