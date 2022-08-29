Выпуск дистрибутива MX Linux 21.2

Представлен релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21.2, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (1.8 ГБ, x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки (2.4 ГБ) с рабочим столом KDE и минималистичные сборки (1.4 ГБ) с оконным менеджером fluxbox.
В новом выпуске:
- Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.4. Обновлены версии приложений.
- В сборках с расширенной поддержкой оборудования (AHS) задействовано ядро Linux 5.18 (в обычных сборках используется ядро 5.10).
- Добавлена утилита mx-cleanup для очистки старых версий ядра.
- Улучшена работа инсталлятора.
- В утилиту mx-tweak добавлены настройки для отключения адаптеров Bluetooth и перемещения кнопок из верхней части диалогов Xfce и GTK в нижнюю.
- Для fluxbox предложена новая утилита mxfb-look, позволяющая сохранять и загружать темы оформления.
- В пакет mx-boot-options добавлены утилиты для управления UEFI.
- В утилите mx-snapshot реализована возможность автоматического завершения работы.
- Добавлен графический интерфейс для утилиты quick-system-info, позволяющий генерировать отчёт о системе для упрощения разбора проблем в форумах.
Источник: opennet.ru