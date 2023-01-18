Выпуск дистрибутива MX Linux 21.3

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 21.3, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (1.8 ГБ, x86_64, i386) с рабочим столом Xfce, а также 64-разрядные сборки (2.4 ГБ) с рабочим столом KDE и минималистичные сборки (1.6 ГБ) с оконным менеджером fluxbox.

В новом выпуске:

Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.6. Обновлены версии приложений.

В сборках с расширенной поддержкой оборудования (AHS) и с рабочим столом KDE задействовано ядро Linux 6.0 (в сборках c Xfce и Fluxbox используется ядро 5.10).

Пользовательское окружение Xfce обновлено до выпуска 4.18.

В сборки с оконным менеджером Fluxbox включена новая утилита mx-rofi-manager для управления конфигурацией Rofi.

В сборках на базе Xfce и fluxbox вместо gdebi для установки deb-пакетов задействована утилита deb-installer.

В состав включён редактор меню menulibre, который заменил собой mx-menu-editor.

Источник: opennet.ru