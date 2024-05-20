Выпуск дистрибутива MX Linux 23.3

Опубликован релиз легковесного дистрибутива MX Linux 23.3, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и пакетами из собственного репозитория. В дистрибутиве используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки (x86_64, i386) с рабочим столом Xfce (2.1 ГБ), а также 64-разрядные сборки с рабочим столом KDE (2.6 ГБ) и сборки (1.7 ГБ) с оконным менеджером Fluxbox.

В новом выпуске:

Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 12.5. Обновлены версии приложений. Как и в прошлых выпусках по умолчанию продолжает использоваться система инициализации sysVinit, а systemd можно установить в качестве опции. Пакет с ядром Linux обновлён до версии 6.1.90.

В базовую поставку включены мета-пакеты build-essential, включающие компилятор и инструменты для разработчиков, которые можно использовать в MX Linux для компиляции и сборки драйверов.

В OEM-режиме работы инсталлятора предоставлена возможность выбора системного языка до начала этапа настройки (конфигуратор будет сразу показан на выбранном языке).

Задействован по умолчанию мультимедийный сервер Pipewire 1.0.

В утилиты управления локалями добавлена функция для удаления всех вариантов руководств на языках, отличных от выставленного в системе по умолчанию.

В live-remaster добавлена опция для сжатия образов с использованием алгоритма zstd.

Предоставлена возможность использования systemd в live-сборках, через указание при загрузке параметра ядра «init=/lib/systemd/systemd».

Источник: opennet.ru