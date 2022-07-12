Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 36

После года разработки опубликован релиз Live-дистрибутива NST 36 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 4.1 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 36 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

Пакетная база синхронизирована с Fedora 36. Задействовано ядро Linux 5.18. Обновлены до свежих выпусков поставляемые в составе приложения.

Переработан доступ к сканерам уязвимостей OpenVAS (Open Vulnerability Assessment Scanner) и Greenbone GVM (Greenbone Vulnerability Management), которые теперь запускаются в отдельном контейнере на базе podman.

В web-интерфейсе NST WUI убрана устаревшая боковая панель с навигационным меню.

В web-интерфейсе для сканирования ARP добавлен столбец с данными об RTT (Round Trip Time) и расширено число доступных операций.

В виджет настройки IPv4, IPv6 и имени хоста добавлена возможность выбора сетевого адаптера.

Источник: opennet.ru