Выпуск дистрибутива Nitrux 2.0 с рабочим столом NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.0.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma, а также фреймворк построения интерфейсов пользователя MauiKit, на основе которого развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер загрузочного образа составляет 2.4 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Отдельно проектом ведётся разработка пользовательского окружения Maui Shell, которое автоматически адаптируется к размеру экрана и доступным методам ввода информации, и может применяться не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Окружение развивает концепцию «Convergence», подразумевающую возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui Shell может запускаться как со своим композитным сервером Zpace, использующим Wayland, так и через запуск отдельно оболочки Cask внутри сеанса на основе X-сервера.

Основные новшества Nitrux 2.0:

Компоненты основного рабочего стола обновлены до версий KDE Plasma 5.23.5, KDE Frameworksn 5.90.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.12.1.

Настройки KWin изменены для увеличения производительности и повышения отзывчивости интерфейса.

Размер основного ISO-образа сокращён с 3.2 до 2.4 ГБ, а размер сокращённого c 1.6 до 1.3G (без пакета linux-firmware, который занимает 500 МБ, минимальный образ можно было бы сократить до 800 МБ). Из поставки по умолчанию исключены Kdenlive, Inkscape и GIMP, которые можно установить из репозитория в формате AppImage, а также в наборе nx-desktop-appimages-studio вместе с Blender и LMMS.

Удалён AppImage-пакет с Wine, вместо которого предлагается установить AppImage с окружением Bottles, включающим коллекцию готовых настроек для запуска Windows-программ в Wine.

На ранней стадии загрузки iso-образа обеспечена загрузка микрокода для CPU Intel и AMD. В initrd добавлены графические драйверы i945, Nouveau и AMDGPU.

Обновлены настройки системы инициализации OpenRC, число активных терминалов сокращено до двух (TTY2 и TTY3).

Изменена раскладка элементов панели Latte Dock. По умолчанию предложена новая раскладка панелей nx-floating-panel-dark, как и раньше включающая верхнюю и нижнюю панели, но перемещающая меню приложений в нижнюю панель и добавляющая плазмоид для активации обзорного режима (Parachute). Меню приложений заменено с Ditto на Launchpad Plasma. В верхней панели оставлено глобальное меню с элементами управления окном и заголовком, а также системный лоток.

Изменены настройки декорирования окон. Для всех окон теперь убраны рамки и строка с заголовком. С целью унификации внешнего вида всех программ для приложений Maui отключено декорирование окон на стороне клиента (CSD). Вернуть старое поведение можно в настройках «Settings -> Appearance -> Window Decorations»

Для перемещения окон приложений, например, программ на базе платформы Electron, можно использовать модификатор Alt или выбор опции для перемещения окна в контекстном меню. Для изменения размера окна можно использовать комбинацию Alt + клик правой кнопкой мыши + перемещение курсора.

Обновлены опциональные раскладки панели Latte, предлагающие одну нижнюю панель или вариант с меню в верхней панели.

Обновлены версии программ, в том числе Mesa 21.3.5 (из репоизитория доступна сборка Mesa 22.0-dev), Firefox 96.0 и пакетный менеджер Pacstall 1.7.1.

По умолчанию задействовано ядро Linux 5.16.3 с патчами Xanmod. Для установки также предложены пакеты с ванильными ядрами Linux 5.15.17 и 5.16.3, а также ядро 5.15 с патчами Liquorix. Обновление пакетов с ветками 5.4 и 5.10 прекращено. Добавлен пакет с дополнительными прошивками для GPU AMD, отсутствующими в пакете с ядром Linux.

Источник: opennet.ru