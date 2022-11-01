Выпуск дистрибутива Nitrux 2.5 с рабочим столом NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.5.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Проект предлагает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma. На основе библиотеки Maui для дистрибутива развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 1 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель VVave, видеопроигрыватель Clip, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Основные новшества Nitrux 2.5:

Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.26.2, KDE Frameworks 5.99.0 и KDE Gear (KDE Applications) 22.08.2. Обновлены версии программ, включая Firefox 106.

В состав добавлен Bismuth, плагин к оконному менеджеру KWin, позволяющий использовать мозаичную компоновку окон.

В поставку по умолчанию добавлен инструментарий Distrobox, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой.

Изменена политика проекта в отношении поставки проприетарных драйверов. В состав включён проприетарный драйвер NVIDIA 520.56.06.

Обновлён открытый Vulkan-драйвер amdvlk для карт AMD.

По умолчанию задействовано ядро Linux 6.0 с патчами Xanmod. Для установки также предложены пакеты с ванильными, Libre- и Liquorix-сборками ядра Linux.

Для сокращения размера из минимального iso-образа исключён пакет linux-firmware.

Выполнена синхронизация с репозиторием Neon.

Источник: opennet.ru