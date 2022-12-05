Выпуск дистрибутива NomadBSD 131R-20221130

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 131R-20221130, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4). Размер загрузочного образа 2 ГБ (x86_64, i386).
В новом выпуске:
- Базовое окружение обновлено до FreeBSD 13.1.
- Добавлена новая утилита nomadbsd-update, предназначенная для обновления компонентов NomadBSD.
- Сборки для архитектуры x86_64 разделены на два загрузочных образа, отличающиеся использованием файловых систем UFS и ZFS. Образ для архитектуры i386 поставляется только в варианте с UFS.
- В образах на базе UFS включено по умолчанию использование механизма журналирования Soft Updates, помогающего упростить и ускорить восстановление ФС после аварийной остановки работы.
- Улучшено автоматическое определение графических драйверов. Добавлена поддержка драйверов VIA/Openchrome. Для GPU NVIDIA, не поддерживаемых проприетарным драйвером, обеспечено использование драйвера nv.
- Улучшена поддержка переключения раскладок клавиатуры. Для организации ввода задействован IBus.
- Улучшен rc-скрипт, применяемый для загрузки модулей acpi.
- Дисплейный менеджер SLiM заменён на SDDM.
- В список программ, предлагаемых для запуска через Linuxulator, включены Opera и Microsoft Edge.
- С целью сокращения размера загрузочного образа из базовой поставки удалён офисный пакет LibreOffice и некоторые мультимедийные приложения.
- Ядро FreeBSD собрано с дополнительным патчем, защищающим некоторые ноутбуки от зависания при загрузке драйвера hwpstate_intel.
Источник: opennet.ru