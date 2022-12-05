Выпуск дистрибутива NomadBSD 131R-20221130

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 131R-20221130, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4). Размер загрузочного образа 2 ГБ (x86_64, i386).

В новом выпуске: