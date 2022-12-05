Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2022.10, продолжающего развитие OpenSolaris

Опубликован релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2022.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов — серверная редакция с консольными приложениями (1 ГБ), минимальная сборка (435 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (2 ГБ).

Основные изменения: