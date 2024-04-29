Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris

Представлен релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2024.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов — серверная редакция с консольными приложениями (970 ГБ), минимальная сборка (470 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (1.9 ГБ).

Основные изменения в OpenIndiana 2024.04:

Обновлено примерно 1230 пакетов, среди которых около 900 пакетов, связанных с языком Python и 200 — с Perl.

Пользовательское окружение MATE обновлено до ветки 1.28 (официально не анонсирована проектом MATE). В базовые библиотеки MATE перенесены исправления из других дистрибутивов, нацеленные на повышение стабильности работы.

Обновлены версии LibreOffice 24.2, PulseAudio 17, alpine 2.26, Firefox 125, Thunderbird 125 (тестовые бета-сборки, следующий стабильный релиз Thunderbird ожидается летом).

Обновлены LLVM/Clang 18, Node.js 22, golang 1.22. Многие пакеты собраны с использованием GCC 13.

В базовую поставку добавлен пакет fail2ban для защиты от флуда и попыток подбора паролей.

Подготовлен пакет HPN SSH (High-Performance SSH), включающий вариант OpenSSH с патчами, устраняющими узкие места, влияющие на производительность передачи данных по сети.

Пакеты, использовавшие в качестве зависимости libjpeg6, переведены на библиотеку libjpeg8-turbo, которая задействована по умолчанию в дистрибутиве.

Для сжатия загрузочных образов задействован алгоритм zstd.

Источник: opennet.ru