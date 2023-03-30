Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.03

Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 23.03, редакции дистрибутива, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 1.7-2.9 ГБ c рабочими столами KDE, GNOME и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме. Дополнительно опубликована серверная сборка, а также образы для плат RaspberryPi 4 и RaspberryPi 400.
Особенности выпуска:
- Предложены новые версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.2 (по умолчанию предлагается ядро, собранное в Clang, а опционально — в GCC), systemd 253, gcc 12.2, glibc 2.37, Java 21, Virtualbox 7.0.6.
- Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 15.0.7. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен пакет с ядром Linux, собранный в Clang.
- Обновлены компоненты графического стека, пользовательские окружения и приложения, например, KDE Frameworks 5.104, KDE Plasma 5.27.3, KDE Gears 22.12.3, Xorg Server 21.1.7, — Wayland 1.21.0, Mesa 23.0.0, Chromium 111.0.5563.64 (с патчами, возвращающими поддержку формата JPEG XL), Firefox 111, LibreOffice 7.5.2.1, Krita 5.1.5, DigiKam 7.10, GIMP 2.10.34, Calligra 3.2.1, SMPlayer 22.7.0, VLC 3.0.18, OBS Studio 28.1.2.
- Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
- Началось формирование новых сборок:
- Урезанная «slim» сборка с KDE (1.8 ГБ вместо 2.9 ГБ).
- Сборки с пользовательским окружением LXQt (1.7 ГБ).
- Серверные сборки, сформированные в вариантах для систем Aarch64, x86_64 и «znver1» (сборка, оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC).
- Сборки для архитектуры ARM64, поддерживающие платы Raspberry Pi 4/400, Rock 5B, Rock Pi 4 и Ampere.
Источник: opennet.ru