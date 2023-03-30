Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.03

Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 23.03, редакции дистрибутива, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 1.7-2.9 ГБ c рабочими столами KDE, GNOME и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме. Дополнительно опубликована серверная сборка, а также образы для плат RaspberryPi 4 и RaspberryPi 400.

Особенности выпуска: