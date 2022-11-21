Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.7

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8.7, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.7. Для загрузки без ограничений распространяются установочные iso-образы размером 11 ГБ и 859 МБ, подготовленные для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 7, основанное на ядре Linux 5.15 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs.

Помимо поставки ядра Unbreakable Enterprise Kernel R7 функциональность выпусков Oracle Linux 8.7 и RHEL 8.7 полностью идентична (список изменений в Oracle Linux 8.7 повторяет список изменений в RHEL 8.7).



Источник: opennet.ru