Выпуск дистрибутива Parrot 5.0 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен релиз дистрибутива Parrot 5.0, основанный на пакетной базе Debian 11 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi 4 и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

Осуществлён переход на использование пакетов из стабильной ветки Debian 11, вместо ранее применявшейся пакетной базы Debian Testing.

Ядро Linux обновлено до версии 5.16 (было 5.10).

Прекращено формирование сборок с рабочими столами KDE и Xfce, графическое окружение теперь комплектуется только рабочим столом MATE.

Предложена экспериментальная сборка для плат Raspberry Pi.

Добавлены новые утилиты для проверки защищённости систем: Pocsuite3, Ivy-optiv, Python3-pcodedmp, Mimipenguin, Ffuf, Oletools, findmyhash 2.0, Dirsearch, Pyinstxtractor.

Источник: opennet.ru