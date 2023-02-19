Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен релиз дистрибутива Parrot 5.2, основанный на пакетной базе Debian 11 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенных для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi 4 и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

Ядро Linux обновлено до версии 6.0 (было 5.18).

Обновлён инсталлятор, построенный на базе фреймворка Calamares. Решены некоторые проблемы с установкой.

Устранены уязвимости и серъёзные ошибки в пакетах Firefox, Chromium, sudo, dbus, nginx, libssl, openjdk и xorg.

В инструментарии обеспечения анонимности AnonSurf, перенаправляющем весь трафик через Tor без отдельной настройки прокси, улучшена поддержка мостовых узлов Tor.

Значительно обновлены драйверы для беспроводных карт на базе чипов Broadcom и Realtek, а также драйверы для Virtualbox и GPU NVIDIA.

Из Debian backports перенесена свежая версия мультимедийного фреймворка Pipewire.

Улучшены сборки для плат Raspberry Pi, в которых проведена работа по повышению производительности и решены проблемы со звуковыми драйверами.

Источник: opennet.ru