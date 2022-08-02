Опубликован выпуск дистрибутива Q4OS 4.10, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma и Trinity. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая ‘Desktop profiler’ для быстрой установки тематических наборов ПО, ‘Setup utility’ для установки сторонних приложений, ‘Welcome Screen’ для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. Размер загрузочного образа 1.2 ГБ (x86_64, i386). В новом выпуске осуществлена синхронизация пакетной базы с Debian 11.4. Рабочий стол Trinity обновлён до выпуска 14.0.12.