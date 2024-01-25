Выпуск дистрибутива Radix cross Linux 1.9.367

Доступна версия дистрибутива Radix cross Linux 1.9.367, подготовленная для устройств на базе архитектуры ARM/ARM64, RISC-V и x86/x86_64. Дистрибутив построен с использованием собственной системы сборки Radix.pro, упрощающей формирование дистрибутивов для встраиваемых систем. Код сборочной системы распространяется под лицензией MIT. Загрузочные образы, приготовленные по инструкциям раздела Platform Download, содержат локальный репозиторий пакетов и поэтому установка системы не требует подключения к сети Internet.

В новой версии в состав дистрибутива включены пакеты с MPlayer, VLC, MiniDLNA, Transmission (Qt & HTTP-server), Rdesktop, FreeRDP и GIMP (2.99.16), которые позволяют применять пользовательское окружение дистрибутива не только как рабочее место программиста, но и как место отдыха в домашней сети. Подготовлены загрузочные образы для устройств Repka pi3, Orange pi5, Leez-p710, Платы TF307 v4 на базе Baikal M1000, VisionFive2, EBOX-3350dx2, а также для систем i686 и x86_64. Возможно создание сборок, работающих в Live-режиме.



Источник: opennet.ru