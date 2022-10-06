Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2201

Спустя год со времени прошлого выпуска опубликован релиз дистрибутива Redcore Linux 2201, который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей. Дистрибутив предоставляет простой инсталлятор, позволяющий быстро развернуть рабочую систему, не требуя пересборки компонентов из исходных текстов. Пользователям предоставляется репозиторий с готовыми бинарными пакетами, сопровождаемый с использованием непрерывного цикла обновлений (rolling-модель). Для управления пакетами задействован собственный пакетный менеджер sisyphus. Для установки предлагается iso-образ с рабочим столом KDE, размером 4.2 ГБ (x86_64).

В новой версии:

Выполнена синхронизация с деревом Gentoo testing по состоянию на 5 октября.

Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 5.15.71 (по умолчанию) и 5.19.

Пользовательское окружение обновлено до KDE Plasma 5.25.5, KDE Gear 22.08.1, KDE Frameworks 5.98.0.

Обновлены версии пакетов, в том числе предложены glibc 2.35, gcc 12.2.0, binutils 2.39, llvm 14.0.6, mesa 12.2.0, Xorg 21.1.4, Xwayland 21.1.3, libdrm 2.4.113, alsa 1.2.7.2, pulseaudio 16.1, gstreamer 1.20.3, firefox 105.0.2, chromium 106.0.5249.91, opera 90.0.4480.84, vivaldi 5.4.2753.51, edge 106.0.1370.34.

В качестве планировщика ввода/вывода для SSD-накопителей с интерфейсом SATA и NVME задействован mq-deadline, а для SATA-дисков — планировщик bfq.

Для увеличения производительности многопоточных игр предоставлена возможность использования механизма «esync» (Eventfd Synchronization)

В базовую поставку включена система резервного копирования timeshift, использующая rsync с установкой жёстких ссылок или снапшоты Btrfs для реализации функциональности, похожей на System Restore в Windows и Time Machine в macOS.

Источник: opennet.ru