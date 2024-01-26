Выпуск дистрибутива Redcore Linux 2401

Спустя год со времени прошлого выпуска опубликован релиз дистрибутива Redcore Linux 2401, который пытается совместить функциональные возможности Gentoo с удобством для обычных пользователей. Дистрибутив предоставляет простой инсталлятор, позволяющий быстро развернуть рабочую систему, не требуя пересборки компонентов из исходных текстов. Пользователям предоставляется репозиторий с готовыми бинарными пакетами, сопровождаемый с использованием непрерывного цикла обновлений (rolling-модель). Для управления пакетами задействован собственный пакетный менеджер sisyphus. Для установки предлагается iso-образ с рабочим столом KDE, размером 4.5 ГБ (x86_64).

В новой версии:

Выполнена синхронизация с деревом Gentoo testing по состоянию на 21 января.

Для установки на выбор предложены пакеты с ядром Linux 6.6 (по умолчанию), 6.1 и 5.15.

До свежих версий mesa, xorg, xwayland и wayland обновлены компоненты графического стека.

Обновлены версии пакетов, в том числе предложены glibc 2.37, gcc 13.2.0, binutils 2.40, clang/llvm 17.0.6, rust 1.74.1.

Вместо PulseAudio для управления звуком задействован мультимедийный сервер PipeWire.

Осуществлён переход на OpenSSL 3 и ffmpeg 6.

По умолчанию включён механизм защиты Landlock, позволяющий ограничить взаимодействие группы процессов с внешним окружением.

Переписан пакетный менеджер sisyphus, в котором теперь полностью отделён фронтэнд от бэкенда. При указании неверного имени пакета обеспечен вывод рекомендаций с похожими правильными именами. Добавлена возможность установки пакетов без их явной пометки установленными. Обеспечен корректный обмен настройками между sisyphus и portage.

Источник: opennet.ru