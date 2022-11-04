Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.3

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.3, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, LXQt, GNOME, Xfce и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R12, получат обновление автоматически.

Выпуск примечателен тем, что, помимо ранее формировавшихся образов с KDE 5, GNOME и LXQt выпущены образы с Xfce и минималистичный серверный образ — первый серверный дистрибутив на пакетной базе ROSA Fresh. В состав серверной сборки включён лишь минимально необходимый для удобной работы администратора набор компонентов, а из репозитория можно установить необходимые пакеты, в том числе, например, FreeIPA и российский форк nginx Angie с дополнительными модулями.

Другие особенности новой версии: