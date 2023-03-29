Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.4

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.4, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, LXQt, GNOME, Xfce и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh R12, получат обновление автоматически.

Основные изменения: