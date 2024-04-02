Выпуск дистрибутива ROSA Fresh 12.5

Компания НТЦ ИТ РОСА выпустила корректирующий релиз свободно распространяемого и разрабатываемого с участием сообщества дистрибутива ROSA Fresh 12.5, построенного на платформе rosa2021.1. Для свободной загрузки подготовлены сборки, оформленные для платформы x86_64 в вариантах с KDE Plasma 5, GNOME, Xfce, LXQt и без GUI. Пользователи, у которых уже установлен дистрибутив ROSA Fresh 12, получат обновление автоматически.

Основные изменения:

Обновлена пакетная база. Ядро Linux обновлено до версии 6.6 (ранее поставляемые ветки 5.10, 5.15 и 6.1 продолжают поддерживаться).

Обновлены прошивки и драйверы для Wi-Fi и Bluetooth.

Добавлены проприетарные драйверы для видеокарт NVIDIA 550 (ветки 340, 390 и 470 продолжают быть доступны).

Предложена новая версия индикатора обновлений ROSA, которая поддерживает различные варианты ограничения доступа к установке обновлений — запрос пароля администратора, запрос пароля только для пользователей и без пароля.

В инсталляторе налажена авторазметка при установке на шифрованные диски, поддерживается технология tpm2 для хранения паролей шифрования в энергонезависимой памяти (команды luksunlock/lukslock).

Обеспечена возможность вывода на печать и сканирования без предварительной установки драйверов для принтеров с поддержкой протокола IPP Everywhere и для сканеров с поддержкой протокола WSD. Возможность реализована при помощи пакетов ipp-usb и sane-airscan.

Добавлена поддержка пакетов «sconfigs-*» с расширенными настройками безопасности и аудита системы.

Предложена утилита qemoo для быстрого запуска iso-образов в эмуляторе QEMU.

Версии компоненты пользовательских окружений: KDE Frameworks 5.112.0, KDE Plasma 5.27.10, KDE Applications 23.08.04, Qt 5.15.10, gtk 4.7.2, GNOME 42, Firefox 124.0.1, Chromium 122, LibreOffice 7.6.5, Xfce 4.16, LXQt 1.4.

KDE:

GNOME:

LXQt:

Xfce: