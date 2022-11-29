Выпуск дистрибутива Salix Live 15.0

Представлена Live-редакция дистрибутива Salix 15.0, предоставляющая рабочее загрузочное окружение, не требующее установки на диск. Накопленные в текущем сеансе изменения можно сохранить в отдельную область USB-накопителя для продолжения работы после перезагрузки. Дистрибутив развивается создателем Zenwalk Linux, покинувшим проект в результате конфликта с другими разработчиками, отстаивавшими политику максимальной похожести на Slackware. Salix 15 полностью совместим со Slackware Linux 15, исповедует подход «одно приложение на одну задачу». Для загрузки предлагаются 64- и 32-разрядные сборки (1.8 ГБ).

Для управления пакетами задействован пакетный менеджер gslapt, являющийся эквивалентом slapt-get. В качестве графического интерфейса для установки программ из SlackBuilds в дополнение к gslapt поставляется программа Sourcery, являющаяся специально разработанным в рамках проекта Salix фронтэндом к slapt-src. Стандартные инструменты для управления пакетами Slackware модифицированы для обеспечения поддержки Spkg, что позволяет использовать внешние приложения, подобные sbopkg, без нарушения совместимости со Slackware. В инсталляторе предлагается три режима установки: полная, основная и базовая (для серверов). Рабочий стол основан на Xfce 4.16.