Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2

Компания «Базальт СПО» опубликовала дистрибутив Simply Linux 10.2, построенный на 10-й платформе ALT. Дистрибутив представляет собой простую в работе и нетребовательную к ресурсам систему с классическим рабочим столом на основе Xfce, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур x86_64, i586, Aarch64, Armh (armv7a), RISC-V и e2kv4/e2k.
Основные изменения в Simply Linux 10.2:
- Пользовательское окружение Xfce обновлено до версии 4.18.
- Обновлены версии ядра Linux: 5.10.198 и 6.1.57 (для aarch64 — 5.10.198 и 6.1.0).
- Обновлены системные компоненты: Systemd 249.16, NetworkManager 1.40.18.
- Добавлены новые версии приложений: офисный пакет LibreOffice 7.5.7.1, браузеры Chromium 117 и Firefox 102.12.0 (поставляется в сборках для систем i586), прослойка для запуска Windows-программ Wine 8.14.1, редактор векторной графики Inkscape 1.2.2, почтовый клиент Thunderbird 102.11, музыкальный проигрыватель Audacious 4.3, программа для обмена сообщениями Pidgin 2.14.12, видеопроигрыватель VLC 3.0.18.
- В инсталляторе обеспечена установка необходимых драйверов NVIDIA.
- В пакет проверки орфографии Hunspell добавлены словари для казахского и украинского языков.
- Добавлена возможность установки на разделы с ФС Btrfs. По умолчанию продолжает использоваться ФС Ext4.
- Добавлена экранная клавиатура Onboard.
- Изменено оформление инсталлятора Alterator.
- Обновлена коллекция обоев рабочего стола.
- Улучшено оформление меню, в котором проведена чистка дубликатов, увеличен размер пиктограмм и оставлены только всплывающие описания приложений.
Источник: opennet.ru