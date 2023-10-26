Выпуск дистрибутива Simply Linux 10.2

Компания «Базальт СПО» опубликовала дистрибутив Simply Linux 10.2, построенный на 10-й платформе ALT. Дистрибутив представляет собой простую в работе и нетребовательную к ресурсам систему с классическим рабочим столом на основе Xfce, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур x86_64, i586, Aarch64, Armh (armv7a), RISC-V и e2kv4/e2k.

Основные изменения в Simply Linux 10.2: