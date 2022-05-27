Выпуск дистрибутива Steam OS 3.2, используемого на игровой консоли Steam Deck

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3.2, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Обновления доступны только для Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка holoiso, адаптированная для установки на обычные компьютеры (в будущем сборки для ПК обещает подготовить и компания Valve).
Среди изменений:
- Реализовано управление частотой вращения куллера силами операционной системы, что позволяет пользователю более тонко балансировать между частотой и температурой, настраивать поведение кулера в зависимости от различных сценариев использования и минимизировать уровень шума во время неактивности. Ранее используемый механизм управления кулером, работающий на уровне прошивки, остаётся доступен и может быть возвращён в настройках «Settings > System».
- Предоставлена возможность использования другой частоты обновления экрана во время выполнения игровых приложений. Частота автоматически настраивается в соответствии с заданными параметрами при запуске игры и возвращается к прежним значениям после выхода из игры. Настройка производится в меню быстрого доступа — во вкладке Performance реализован новый ползунок для изменения частоты обновления экрана в диапазоне 40-60Hz. Также предоставляется настройка для ограничения частоты кадров (1:1, 1:2, 1:4), список возможных значений в которой определяется в зависимости от выбранной частоты.
- В информационном блоке, выводимом поверх текущего изображения (heads-up display, HUD), повышена точность сведений о видеопамяти.
- Для игр добавлены дополнительные варианты разрешения экрана.
- Для карт microSD по умолчанию задействован режим быстрого форматирования.
Источник: opennet.ru