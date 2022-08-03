ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск дистрибутива Steam OS 3.3, используемого на игровой консоли Steam Deck

Выпуск дистрибутива Steam OS 3.3, используемого на игровой консоли Steam Deck

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3.3, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Обновления доступны только для Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка holoiso, адаптированная для установки на обычные компьютеры (в будущем сборки для ПК обещает подготовить и компания Valve).

Среди изменений:

  • Во всплывающий экран, выводимый при нажатии кнопки Steam во время игры, добавлены новые страницы с достижениями (Achievements) и руководствами (Guides).
  • Реализован вывод предупреждения, если температура консоли вышла за пределы допустимых значений.
  • Добавлена настройка для автоматического перехода в ночной режим в заданное время.
  • Добавлена кнопка для очистки содержимого строки поиска.
  • Возвращён переключатель для активации режима адаптивной настройки яркости.
  • Проведена оптимизация экранной клавиатуры для упрощения ввода с использованием трекпадов и сенсорных экранов.
  • Добавлен новый интерфейс выбора канала доставки обновлений. Предложены каналы Stable (установка последних стабильных версий Steam Client и SteamOS), Beta (установка свежей бета-версии Steam Client и стабильного выпуска SteamOS) и Preview (установка свежей бета-версии Steam Client и бета-выпуска SteamOS).
  • Внесены исправления, нацеленные на повышение производительности.
  • В режиме рабочего стола осуществлён переход на поставку Firefox в форме пакета в формате Flatpak. При попытке первого запуска Firefox осуществляется вывод диалога для его установки через Discover Software Center.
  • Настройки сетевого соединения, изменённые в режиме рабочего стола, теперь синхронизируются с общесистемными параметрами для их доступности в режиме игры.
  • Добавлена тема оформления VGUI2 Classic.
  • Добавлена поддержка джойстиков Qanba Obsidian и Qanba Dragon в режиме рабочего стола.
  • Добавлена настройка для масштабирования интерфейса пользователя Steam Deck для внешних экранов.
  • Обновлены версии графических и беспроводных драйверов, а также утилит для работы с прошивками игрового контроллера.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий