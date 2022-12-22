Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck

Компания Valve представила обновление операционной системы Steam OS 3.4, поставляемой в игровой консоли Steam Deck. Steam OS 3 основана на Arch Linux, использует для ускорения запуска игр композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland, поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak, использует мультимедийный сервер PipeWire и предоставляет два режима работы интерфейса (оболочка Steam и рабочий стол KDE Plasma). Обновления доступны только для Steam Deck, но энтузиастами развивается неофициальная сборка holoiso, адаптированная для установки на обычные компьютеры (в будущем сборки для ПК обещает подготовить и компания Valve).
Среди изменений:
- Осуществлена синхронизация со свежей пакетной базой Arch Linux. Среди прочего до выпуска 5.26 (ранее поставлялся выпуск 5.23) обновлена версия рабочего стола KDE Plasma.
- Добавлена опция для отключения вертикальной синхронизации (VSync), применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В игровых программах после отключения защиты могут появиться артефакты, но с ними можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
- Решены проблемы с зависанием некоторых игр после возвращения из спящего режима.
- Решены проблемы с подвисаниями на 100мс при включении режима адаптивной подсветки.
- Предложена новая прошивка для док-станции, в которой решены проблемы с определением экранов, подключённых через HDMI 2.0.
- Во всплывающей панели HUD (Heads-Up Display) задействован второй уровень производительности и применена горизонтальная компоновка, сочетающаяся с играми, для которых применяется соотношение сторон 16:9.
- Включена поддержка операции TRIM для информирования внутренних накопителей о неиспользуемых в ФС блоках. В настройках «Settings → System → Advanced» появилась кнопка для принудительного выполнения операции TRIM в любой момент.
- В «Settings → Storage» для внешних устройств добавлена опция для извлечения устройства.
- Обеспечено автоматическое монтирование внешних накопителей с ФС ext4.
- При запуске Steam отключена эмуляция мыши для трекпадов DualShock 4 и DualSense.
- Когда Steam не запущен в режиме рабочего стола обеспечена загрузка драйвера gamepad.
- Улучшено использование виртуальной клавиатуры в играх.
- Добавлена поддержка беспроводных контроллеров 8BitDo Ultimate.
Источник: opennet.ru