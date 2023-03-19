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Выпуск дистрибутива SystemRescue 10.0

Доступен релиз SystemRescue 10.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа — 747 МБ (amd64).

Изменения в новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.1.
  • Добавлена поддержка файла конфигурации GRUB loopback.cfg, варианта grub.cfg для загрузки Live-дистрибутива из iso-файла.
  • Добавлены обработчики для настройки загрузки с использованием GRUB и syslinux.
  • Добавлена настройка gui_autostart для выполнения программ после запуска X-сервера.
  • В поставку возвращён драйвер xf86-video-qxl.
  • Удалён устаревший режим автозапуска (autoruns=).’
  • Добавлены менеджеры паролей pass и qtpass.
  • В состав включены пакеты casync, stressapptest, stress-ng и tk.

Выпуск дистрибутива SystemRescue 10.0


Источник: opennet.ru

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