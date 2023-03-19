Выпуск дистрибутива SystemRescue 10.0

Доступен релиз SystemRescue 10.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа — 747 МБ (amd64).
Изменения в новой версии:
- Ядро Linux обновлено до ветки 6.1.
- Добавлена поддержка файла конфигурации GRUB loopback.cfg, варианта grub.cfg для загрузки Live-дистрибутива из iso-файла.
- Добавлены обработчики для настройки загрузки с использованием GRUB и syslinux.
- Добавлена настройка gui_autostart для выполнения программ после запуска X-сервера.
- В поставку возвращён драйвер xf86-video-qxl.
- Удалён устаревший режим автозапуска (autoruns=).’
- Добавлены менеджеры паролей pass и qtpass.
- В состав включены пакеты casync, stressapptest, stress-ng и tk.
Источник: opennet.ru