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Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0

Доступен релиз SystemRescue 11.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа — 853 МБ (amd64).

Изменения в новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.6.
  • В файл конфигурации добавлен параметр ssh_known_hosts для указания открытых ключей заслуживающих доверия хостов для SSH.
  • Обновлена конфигурация пользовательской оболочки Xfce (включён хранитель экрана, добавлен апплет контроля заряда аккумулятора).
  • Утилита dstat заменена на dool (форк dstat).
  • Добавлен пакет bcachefs-tools с утилитами для ФС Bcachefs.
  • Добавлен пакет blocksync-fast с утилитой для синхронизации и резервного копирования блочных устройств.
  • Добавлен пакет sleuthkit для инспектирования образов ФС.
  • Добавлен пакет timeshift с одноимённой утилитой резервного копирования, использующей rsync с установкой жёстких ссылок или снапшоты Btrfs для реализации функциональности, похожей на System Restore в Windows и Time Machine в macOS.

Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0


Источник: opennet.ru

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