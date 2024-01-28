Выпуск дистрибутива SystemRescue 11.0

Доступен релиз SystemRescue 11.0, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа — 853 МБ (amd64).
Изменения в новой версии:
- Ядро Linux обновлено до ветки 6.6.
- В файл конфигурации добавлен параметр ssh_known_hosts для указания открытых ключей заслуживающих доверия хостов для SSH.
- Обновлена конфигурация пользовательской оболочки Xfce (включён хранитель экрана, добавлен апплет контроля заряда аккумулятора).
- Утилита dstat заменена на dool (форк dstat).
- Добавлен пакет bcachefs-tools с утилитами для ФС Bcachefs.
- Добавлен пакет blocksync-fast с утилитой для синхронизации и резервного копирования блочных устройств.
- Добавлен пакет sleuthkit для инспектирования образов ФС.
- Добавлен пакет timeshift с одноимённой утилитой резервного копирования, использующей rsync с установкой жёстких ссылок или снапшоты Btrfs для реализации функциональности, похожей на System Restore в Windows и Time Machine в macOS.
Источник: opennet.ru