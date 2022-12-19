Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06

Доступен релиз SystemRescue 9.06, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа — 748 МБ (amd64, i686).

Изменения в новой версии: