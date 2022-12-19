Выпуск дистрибутива SystemRescue 9.06

Доступен релиз SystemRescue 9.06, специализированного Live-дистрибутива на основе Arch Linux, предназначенного для восстановления системы после сбоя. В качестве графического окружения используется Xfce. Размер iso-образа — 748 МБ (amd64, i686).
Изменения в новой версии:
- В загрузочный образ включена программа для тестирования оперативной памяти MemTest86+ 6.00, поддерживающая работу на системах с UEFI и вызываемая из меню загрузчика GRUB.
- Добавлено новое приложение sysrescueusbwriter для создания USB-накопителей с доступным на запись разделом FAT.
- Добавлена команда pacman-faketime для работы с пакетами с просроченными цифровыми подписями.
- В файл конфигурации sysconfig добавлены опции «bash_history» и «hosts».
- Таймаут ожидания начала автоматической загрузки сокращён с 90 до 30 секунд.
- В загрузчике предоставлена возможность использования консоли через последовательный порт (ttyS0,115200n8).
- В ISO-сборки встроены контрольные суммы, созданные при помощи isomd5sum.
- Добавлены новые пакеты inxi и libfaketime.
Источник: opennet.ru