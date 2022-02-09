Выпуск дистрибутива Tails 4.27

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.27 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 ГБ.

В новом выпуске обновлены версии Tor Browser 11.0.6, почтового клиента Thunderbird 91.5 и ядра Linux 5.10.92. Улучшена поддержка графических карт, беспроводных чипов и другого оборудования. Устранена проблема с подсоединением к беспроводным сетям через страницу «Open Wi-Fi Settings» в мастере подключения к Tor.

В ближайшие часы также ожидается публикация новой версии браузера Tor Browser 11.0.6, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.6.0 ESR, в которой устранены 12 уязвимостей, в том числе опасная проблема (CVE-2022-22753), проявляющаяся только на платформе Windows и позволяющая выполнить код с привилегиями SYSTEM и получить возможность записи в любой системный каталог через манипуляции с сервисом установки обновлений. Также можно отметить проблему CVE-2022-22754, позволяющую дополнениям обойти подтверждение полномочий. Обновлены версии NoScript 11.2.16 и Tor 0.4.6.9.



Источник: opennet.ru