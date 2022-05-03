Выпуск дистрибутива Tails 5.0

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новом выпуске:

Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (Bullseye).

Пользовательское окружение обновлено до GNOME 3.38 (ранее использовался выпуск 3.30). Предоставлена возможность использования обзорного режима для доступа к окнам и приложениям.

Апплет для работы с OpenPGP и утилита для управления ключами и паролями заменены на менеджер сертификатов Kleopatra, развиваемый проектом KDE.

По умолчанию включена функция автоматической установки выбранных пользователем дополнительных программ (Additional Software) при запуске Tails. Пакеты с дополнительными программами сохраняются области накопителя, предназначенной для постоянного хранения данных пользователя (Persistent Storage).

Обновлены версии программ: Tor Browser 11.0.11, MAT 0.12 (с поддержкой чистки метаданных из SVG, WAV, EPUB, PPM и файлов MS Office), Audacity 2.4.2, Disk Utility 3.38, GIMP 2.10.22, Inkscape 1.0 и LibreOffice 7.0.

Источник: opennet.ru