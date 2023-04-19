Выпуск дистрибутива Tails 5.12

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.12 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

В интерфейс для включения/отключения постоянного хранилища (Persistent Storage) добавлена кнопка для удаления данных, ранее сохранённых в данном хранилище.

При создании постоянного хранилища обеспечен вывод подсказки с примером качественного случайно сгенерированного пароля.

Tor Browser обновлён до выпуска 12.0.5 (пока официально не анонсирован проектом Tor).

Ядро Linux обновлено до выпуска 6.1.20 с улучшенной поддержкой графических карт, Wi-Fi и другого оборудования.

Предложена новая пиктограмма для резервного копирования постоянного хранилища.

Улучшены сообщения об ошибках, выводимых при проблемах с активацией постоянного хранилища.

В настройках при проблемах с активацией постоянного хранилища пользователю предоставлена возможность попытаться отключить и повторно включить постоянное хранилище или удалить имеющиеся в нём данные.

Источник: opennet.ru