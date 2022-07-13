Выпуск дистрибутива Tails 5.2

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.2 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

Новый выпуск был сформирован не 28 июня, как ожидалось, а 13 июля из-за задержки публикации новой стабильной версии браузера Tor Browser. В итоге, в выпуск включена 13 альфа-версия Tor Browser 11.5 (11.5a13-build2). В состав также включено обновление почтового клиента Thunderbird 91.11.0. Релиз Tails 5.3 планируют опубликовать 26 июля.



Источник: opennet.ru