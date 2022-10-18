ProHoster > Блог > Новости интернета > Выпуск дистрибутива Tails 5.5

Выпуск дистрибутива Tails 5.5

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.5 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии задействовано ядро Linux 5.10.140, улучшена поддержка новых графических карт и беспроводных устройств. Tor Browser обновлён до выпуска 11.5.4, в который вошли исправлений уязвимостей, перенесённые из Firefox ESR 102.3. Для утилиты wget обеспечено использование разных цепочек Tor при каждом запуске. Почтовый клиент Thunderbird обновлён до ветки 102.

Выпуск дистрибутива Tails 5.5


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий