Выпуск дистрибутива Tails 5.7

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.
В новой версии:
- Предложен Metadata Cleaner, простой и понятный графический интерфейс для удаления метаданных из файлов, который является надстройкой над утилитой MAT, т.е. поддерживает чистку тех же форматов файлов.
- Обновлён инструментарий tor 0.4.7.11.
- Tor Browser обновлён до выпуска 11.5.8 (ещё официально не объявлен), в который вошли исправления уязвимостей, перенесённые из Firefox ESR 102.5.
- Из поставки удалён пакет pdf-redact-tools, в котором имелись нерешённые проблемы.
Источник: opennet.ru