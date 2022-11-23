Выпуск дистрибутива Tails 5.7

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

Предложен Metadata Cleaner, простой и понятный графический интерфейс для удаления метаданных из файлов, который является надстройкой над утилитой MAT, т.е. поддерживает чистку тех же форматов файлов.

Обновлён инструментарий tor 0.4.7.11.

Tor Browser обновлён до выпуска 11.5.8 (ещё официально не объявлен), в который вошли исправления уязвимостей, перенесённые из Firefox ESR 102.5.

Из поставки удалён пакет pdf-redact-tools, в котором имелись нерешённые проблемы.

Источник: opennet.ru