Выпуск дистрибутива Tails 5.8, перешедший на Wayland

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.8 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии:

Пользовательское окружение переведено с X-сервера на использование протокола Wayland, что позволило повысить защищённость всех графических приложений за счёт улучшения контроля над тем, как приложения взаимодействуют с системой. Например, в отличие от X11 в Wayland ввод и вывод изолирован для каждого окна, и клиент лишён возможности доступа к содержимому окон других клиентов, а также не может перехватывать связанные с другими окнами события ввода. Переход на Wayland позволил включить по умолчанию Unsafe Browser, предназначенный для обращения к ресурсам в локальной сети (ранее Unsafe Browser был отключён по умолчанию, так как компрометация другого приложения могла привести к запуску невидимого пользователю окна Unsafe Browser для передачи сведений об IP-адресе). Применение Wayland также позволило включить такие возможности, как звук, загрузки и альтернативные методы ввода.

Предложен новый интерфейс для настройки постоянного хранилища (Persistent Storage), используемого для постоянного хранения данных пользователя между сеансами (например, можно хранить файлы, пароли к Wi-Fi, закладки браузера и т.п.). Убрана необходимость перезапуска после создания постоянного хранилища или активации новых возможностей. Предоставлена поддержка изменения пароля к постоянному хранилищу. Добавлена возможность создания постоянного хранилища из экрана приветствия входа в систему (Welcome Screen).

Добавлена поддержка получения сведений о новых мостовых узлах Tor через сканирование QR-кода. QR-код может быть получен на сайте bridges.torproject.org или направлен в ответ на email, отправленный по адресу [email protected] с учётной записи в Gmail или Riseup.

Устранены проблемы, связанные с удобством работы в приложении Tor Connection. Например, обеспечено отображение процентов при показе прогресса выполнения операции и добавлена метка Bridge перед строкой для ввода адреса мостового узла.

Обновлены версии Tor Browser 12.0.1, Thunderbird 102.6.0 и Tor 0.4.7.12.

Источник: opennet.ru