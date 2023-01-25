Выпуск дистрибутива Tails 5.9

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.9 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии удалён диалог с предупреждением, показываемый при запуске Unsafe Browser, предназначенного для обращения к ресурсам в локальной сети. Обновлены версии Tor Browser 12.0.2 и Tor 0.4.7.13]. В Tor Connection упрощён экран с информацией об ошибках, возникающем при автоматическом подключении к сети Tor. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.0.12, что позволило решить проблемы с графическими картами и расширить поддержку оборудования. Решены проблемы с запуском пакетов AppImages, в которых используется Qt (например, Feather и Bitcoin-Qt). Налажено отображение меню в заголовке некоторых GTK3-приложений, установленных как дополнительное ПО (Additional Software).



Источник: opennet.ru